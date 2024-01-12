Глава Астраханской области сообщил о строительстве более 20 судов различных классов

По словам Игоря Бабушкина, в их числе танкеры-химовозы, контейнеровозы, сухогрузы и пассажирские теплоходы

АСТРАХАНЬ, 12 января. /ТАСС/. Более 20 судов строятся на производственных площадках Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале по итогам встречи с гендиректором ОСК Андреем Пучковым.

"Благодаря проведенной технической модернизации производственных площадок верфи ОСК в нашем регионе получат новые заказы. В настоящее время они уже загружены на два года вперед. Корабелы ведут строительство более 20 объектов: танкеры-химовозы, контейнеровозы, пассажирские суда, сухогруз и плавучий док, а также дноуглубительный флот", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что астраханские верфи, входящие в ОСК, продолжают наращивать компетенции в реализации проектов нефтегазового сектора. По словам Бабушкина, на встрече с Пучковым были обсуждены планы по развитию отрасли в Астраханской области. Новые заказы позволят создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления в областной бюджет и объемы грузоперевозок по международному транспортному коридору Север - Юг.

О ЮЦСС

АО "Южный центр судостроения и судоремонта", входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия южных регионов России. ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, в холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли.