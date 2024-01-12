В РФ жилищные услуги подорожали на 8,11% в 2023 году

Цена за коммунальные услуги увеличилась на 0,03%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Жилищные услуги в России в 2023 году подорожали на 8,11%, коммунальные - на 0,03%. Средний рост в целом по услугам предприятий ЖКХ составил 2,23%. Об этом говорится в информации Росстата об индексе потребительских цен в декабре 2023 года.

К жилищным услугам относятся оплата жилья в государственных и муниципальных фондах, которая выросла на 8,11%, содержание и ремонт - на 6,29%, услуги по эксплуатации - на 5,19%, взносы на капремонт - на 11,81%.

Рост индексов цен и тарифов на коммунальные услуги в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 0,03% При этом в 2022 году в сравнении с 2021 этот показатель составит 11,57%. В этот год состоялись две индексации тарифов на коммунальные услуги - 1 июля и 1 декабря, так как правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года.

К коммунальным услугам относятся обращение с твердыми бытовыми отходами, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, газо- и электроснабжение. Индексы цен и тарифов на этот вид услуг в 2023 году как снизились на 0,3% (холодная вода), так и выросли на 0-0,3%.