Конгрессмены США приняли законопроект о мерах против сельхозпродукции из России

Меры касаются, в частности, удобрений и зерна

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий поддержку Вашингтоном инициатив, которые "снижают зависимость" других стран от сельскохозяйственной продукции из РФ. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Этот законопроект поддержали единогласно. Согласно документу, министру финансов США следует дать указания американским представителям при "международных финансовых институтах выступать за инвестиции в проекты, которые снижают зависимость от российской сельскохозяйственной продукции" в других странах. Речь идет, в частности, о "российских удобрениях и зерне". Допускается возможность для вашингтонской администрации делать исключения для отдельных проектов.

Согласно документу, американским представителям "во всех международных финансовых институтах" также следует принять меры для обеспечения "устойчивости глобальных поставок зерна". Предполагается привлечь частные инвестиции для этих целей.

Как заявила руководитель Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр в сентябре 2023 года в интервью журналу Foreign Policy, американская администрация недовольна тем, что российские поставки зерна могут заменить украинский экспорт на мировых рынках. Она отметила, что Вашингтон пытается не допустить этого.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в августе 2023 года подчеркнул: "Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса и использование "продуктов питания в качестве оружия" являются известным элементом развязанной против нашей страны информационной войны". Как он отметил, "даже стороннему наблюдателю понятно, что именно Российская Федерация вносит существенный вклад в глобальную продбезопасность, является солидным и надежным поставщиком сельхозпродукции".