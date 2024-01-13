Белоруссия увеличит стоимость обязательного страхования иностранных транспортных средств

Размер взноса на год для легкового автомобиля составит €274, грузового - €723, мотоцикла - €33

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Белоруссия значительно увеличит стоимость обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в странах, не заключивших соответствующее соглашение о сотрудничестве с белорусской стороной. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Изменить размеры страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров пограничного страхования и договоров внутреннего страхования в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах, с уполномоченными организациями которых Белорусским бюро по транспортному страхованию не заключены соглашения о сотрудничестве, установив их в размерах в соответствии с приложением", - говорится в документе.

После того как постановление вступит в силу через месяц после опубликования, размер взноса за страхование на год, в частности, легкового автомобиля составит €274, грузового - €723, мотоцикла - €33. Сейчас размеры взноса за страхование таких транспортных средств на год составляют €84, €96 и €24 соответственно.

В конце июля 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О международном автостраховании", направленный на урегулирование вопросов в этой сфере после приостановления членства республики в системе международного автострахования "Зеленая карта". Документ, в частности, предоставил Белорусскому бюро по транспортному страхованию полномочия на участие от имени Белоруссии в международных системах страхования, отличных от системы "Зеленая карта", а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Членство Белоруссии и России в системе "Зеленая карта" приостановлено с 30 июня 2023 года по решению Генеральной ассамблеи Совета бюро системы. Международные полисы автострахования "Зеленая карта", оформленные в Белоруссии и России, перестали действовать в более чем 30 странах. Белорусское бюро по транспортному страхованию и Российский союз автостраховщиков заключили соглашение, которое позволяет российским автомобилистам оформлять страховые полисы для поездок в Белоруссию.