Purina опровергла сообщения о заболевании животных из-за корма

Пресс-секретарь компании Лори Вестхофф отметила, что организация "ежегодно кормит более 100 млн кошек и собак"

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Компания Purina опровергла распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что после употребления кормов Pro Plan заболевают домашние животные, особенно собаки. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

"Эти слухи не соответствуют действительности, наш корм безопасен, - цитирует газета заявление пресс-секретаря компании Лори Вестхофф. - Мы уверены, что это слухи, потому что у нас абсолютно никаких данных, указывающих на наличие проблем с каким-либо продуктом".

Она отметила, что компания "ежегодно кормит более 100 млн кошек и собак" и никогда не рискует здоровьем домашних животных.

Компания Purina входит в Nestle. В марте 2022 года Nestle сообщила, что приостановила с Россией торговые операции, касающиеся товаров, отнесенных к категории неосновных, в связи с событиями на Украине.