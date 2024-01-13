ОАЭ вытеснил Египет из лидеров спроса на новогодние праздники у российских туристов

Люди стабильно предпочитают пляжные направления отдыха, рассказали в туроператоре Fun&Sun

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли в лидеры по спросу среди российских туристов на минувшие новогодние праздники, в то время как популярный годом ранее Египет потерял свои позиции. Об этом сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

"Основное изменение - традиционно популярный Египет с первого места в прошлом году опустился на шестое место. На объемы продаж повлиял палестино-израильский конфликт, спрос на Египет был ниже обычного. При этом росла популярность Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, а также других стран залива - Катара, Бахрейна и Омана", - рассказали в пресс-службе "Интуриста".

По данным туроператора, самыми популярными направлениями на новогодние праздники стали ОАЭ (30% бронирований), Россия (26%), Таиланд (11%), Турция (10%) и Абхазия (9%). Египет занял шестую строчку (6%). Также были востребованы турпоездки на Шри-Ланку, Кубу, в Белоруссию и Азербайджан. Как отметили в компании, спрос на отдых в ОАЭ увеличился благодаря расширению региональной авиаперевозки (годом ранее страна занимала третью строчку рейтинга). В то же время за год возросла популярность Кубы из-за запуска прямых рейсов в Варадеро и Гавану.

Первое место по спросу на новогодние праздники ОАЭ заняли и у туроператора Tez Tour, а также у Fun&Sun, у которого на эту страну пришлась треть от всех новогодних бронирований. "Стабильным остается предпочтение туристов пляжным направлениям, все же в нашей стране с коротким летом люди стремятся поехать на море. Поменялись лидеры в структуре направлений. Если в прошлом году лидировал Египет, потом шли ОАЭ и Таиланд, то в этом году ОАЭ занимают лидирующую позицию, далее - Таиланд, а Египет сместился на третью позицию", - сообщили в Fun&Sun.

Таиланд занял вторую строчку рейтинга у всех трех туроператоров, а у Anex Tour возглавил его. У Tez Tour пятое место по спросу на новогодние праздники занял Китай. Годом ранее его занимали Мальдивы, которые туроператоры охарактеризовали как самое дорогое направление для новогоднего отдыха. Более доступными по цене традиционно стали Египет и Турция. По данным Tez Tour, средний чек на новогодний отдых за рубежом за год вырос на 24%.

"Самые дорогие туры - это туры на Мальдивы, Сейшелы, в ОАЭ. Цена за тур могла составить несколько миллионов рублей и включать разные индивидуальные услуги. Из зарубежных самые доступные туры - это туры в Египет, средний чек - 87 тысяч рублей за человека (по сравнению с прошлым годом +29%)", - рассказали в Fun&Sun.

Путешествия по России

Самым популярным направлением для отдыха в новогодние праздники внутри России традиционно стал Краснодарский край, прежде всего - Сочи. У "Интуриста" среди востребованных направлений также Геленджик и Анапа. Вошел в топ-5 и Крым.

Кроме того, туристы активно приобретали путевки в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в Казань, Калининград и Карелию, отправлялись в экскурсионные туры и на горнолыжные курорты.

Как сообщили в Fun&Sun, наибольший рост спроса отмечен на турпоездки в Москву - в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Калининград - в три раза, в Великий Устюг и Иркутск - в 2,5 раза. Кроме того, за год увеличилась популярность новогодних туров на курорты Кавказских Минеральных вод (+93%) и в Сочи (+50%). Среди востребованных горнолыжных курортов туроператор выделил Красную Поляну, Шерегеш и горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.