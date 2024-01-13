СМИ: тайваньский алкоголь с материка пользуется успехом в мире и самом Китае

Природные условия района Ляньцзян на востоке страны подходят для выращивания растения сорго, пишет China Daily

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Экспорт тайваньской гаоляновой водки с материковой части Китая резко вырос за минувший год, сообщает пекинская газета China Daily, объясняя успех крепкого напитка деловым сотрудничеством через Тайваньский пролив. Издание не связывает популярность этого типа алкоголя с ситуацией вокруг Тайваня, обострившейся в последний период и широко обсуждаемой в мире.

Винокурня, производящая тайваньский вариант гаоляновой водки, была открыта в 2022 году в районе Ляньцзян города Фучжоу - административного центра провинции Фуцзянь (Восточный Китай). Это совместное предприятие тайваньского и материкового бизнеса, рассказывает газета, в 2023 году экспортировало более 1 млн бутылок водки на сумму свыше 100 млн юаней ($14 млн), главным образом в США, Японию, Южную Корею и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Природные условия района Ляньцзян, отмечает издание, подходят для выращивания сорго (по-китайски - гаолян), используемого для производства дистиллированного алкоголя. Близость морских портов также способствует тому, что 90% продукции винокурни идет на экспорт, хотя предприятие также планирует осваивать внутренний рынок материкового Китая.

Материковый Китай и Тайвань, напоминает China Daily, подписали в 2010 году Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве, "которое предлагало льготные налоговые ставки для товаров, продаваемых через пролив, и нацелено на создание долгосрочного механизма делового сотрудничества в сфере товаров и услуг для обеих сторон".

Газета рассказывает, что Пекин внедрил некоторые меры по содействию экономическим и культурным обменам и сотрудничеству между материком и островом, "направленных на обеспечение равного отношения к предприятиям, финансируемым Тайванем, в области инвестиций и экономического сотрудничества и поощрение тайваньских соотечественников учиться, работать, жить и открывать бизнес на материке".

В Пекине, например, пользуется успехом сеть тайваньских закусочных Dintaifung, где посетителям предлагают 58-градусную гаоляновую водку с острова Цзиньмэнь (Kinmen) в Тайваньском проливе. В 50-е годы прошлого века на этом острове находились артиллерийские батареи, обстреливавшие материковую часть страны. Ныне прежние капониры частично используются для хранения алкогольной продукции, поставляемой в материковый Китай и зарубежные страны.