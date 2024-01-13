Эксперты сообщили о двукратном росте количества покупок через СБП в 2023 году

Их доля в 2023 году составила 89%, рассказали в "Русском стандарте"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россияне в 2023 году сделали в два раза больше покупок через Систему быстрых платежей (СБП), подсчитали для ТАСС эксперты банка "Русский стандарт" (имеет пятую по размеру эквайринговую сеть в РФ).

"По данным эквайринговой сети банка, общее число таких покупок в минувшем году выросло в два раза относительно 2022 года. Как выяснилось, чаще всего с помощью СБП россияне делают покупки в онлайне", - указали в банке.

Согласно статистике банка "Русский стандарт", доля таких интернет-покупок в 2023 году составила 89%, тогда как на офлайн пришлись оставшиеся 11%. Годом ранее доля офлайн-покупок составляла 3%. "Востребованность СБП в повседневной жизни растет, и ее все чаще используют не только для покупок в интернет-магазинах и на маркетплейсах, но и во время классического офлайн-шопинга. Число магазинов, которые подключают сервис приема платежей через СБП с выгодной тарификацией за прием платежей, неуклонно увеличивается. Кстати, растет популярность платежных NFC-табличек в кассовых зонах торговых точек, с помощью которых компании могут экономить на покупке дополнительных клиентских экранов", - отметили эксперты "Русского стандарта".

По данным банка, чаще всего в онлайне через СБП россияне приобретают одежду и обувь (средний чек составляет 1,208 тыс. рублей), товары и продукты из супермаркетов (средний чек - 366 рублей), заказывают фастфуд (средний чек - 495 рублей), приобретают детскую одежду и обувь (средний чек - 1,732 тыс. рублей) и товары для дома (средний чек - 2,476 тыс. рублей)

При этом в классических магазинах с помощью СБП чаще всего оплачивают услуги доставки крупных заказов на дом (средний чек - 2,069 тыс. рублей), покупают книги (средний чек - 831 рубль), фастфуд (526 рублей), делают покупки в супермаркетах (средний чек 772 рублей) и приобретают бытовую технику и электронику (средний чек - 12,252 тыс. рублей).

Методология

Эксперты банка изучили данные эквайринговой сети "Русский стандарт" по количеству и средним чекам онлайн и офлайн-покупок через Систему быстрых платежей в 2023 и 2022 годах.

Про СБП

СБП была разработана Банком России и НСПК и запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.