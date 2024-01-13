Эксперт: несмотря на видимую стабильность рынка газа, в Европе сохраняются факторы риска

Ведущий специалист по энергетике CER Демостенес Флорос отметил, что доля СПГ значительно возросла на фоне сокращения потребления природного газа в ЕС

РИМ, 13 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Европа, на первый взгляд, преодолела проблемы с энергоснабжением, и ситуация на рынке газа кажется стабильной при опустившейся цене на него и заполненных хранилищах. Тем не менее, как считает ведущий специалист по энергетике Центра европейских исследований (CER - Centro Europa Ricerche) Демостенес Флорос, сохраняются высокие риски как нехватки поставок, так и роста цен.

По его оценке, главные факторы нестабильности - возобновившийся экономический рост Китая, который ведет к повышению потребления энергоносителей, а также текущая политика ЕС, которая уже приводила к энергетическому кризису. "До сих пор энергоснабжение Европы и Италии удалось обеспечивать, главным образом, благодаря достаточно мягким природным условиям и теплым зимним сезонам, а также из-за снижения потребления в Китае", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как он отмечает, на фоне сокращения потребления природного газа в ЕС (в 2022 году на 13,5% в годовом исчислении) среди прочего из-за отказа от российского значительно возросла доля СПГ. "США (но не только) в нарушение долгосрочных контрактных обязательств перенаправили свои газовозы из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, что, наоборот, создало проблемы с поставками в Индии, Пакистане, Бангладеш и Таиланде, а также оттянуло часть у Китая", - продолжил он.

Однако в настоящее время Китай наращивает свои заказы. Флорос приводит данные Eurostat, согласно которым ЕС увеличивает поставки российского СПГ, на который в 2023 году пришлось 13,4% общего импорта. Несмотря на требование снизить потребление СПГ из России, что, в свою очередь, требует общей экономии и снижения потребления, эксперты признают, что его будут продолжать закупать в Европе. "Полное политическое эмбарго на СПГ из РФ привело бы к энергетическому кризису, как в 2022 году, когда цены взлетели до невероятно высокого уровня. ЕС пока не может обходиться без российского СПГ", - считает эксперт.

"Такие факторы, как наступление холодов, даже эпизодических, а также такие проблемы, как затруднения навигации в Панамском канале из-за засухи или в Суэцком из-за обострения палестино-израильского конфликта, представляют угрозу поставкам и, как следствие, роста цен", - сказал он. Специалист убежден, что в ЕС и Италии цены на газ уже не вернутся к уровню, который был в 2009-2021 годах, значит, стоимость производства для европейских и итальянских предприятий останется завышенной.

О нефти

Российские нефть и нефтепродукты необходимы для стабильности мирового рынка, считает Флорос. "В отличие от прогнозов мировой рынок нефти не испытывает дефицита, поскольку сокращение производства ОПЕК отчасти компенсировано производством не входящих в нее стран, в частности США и Норвегии, а также более сдержанным, чем ожидалось, ростом спроса", - пояснил он. "Несмотря на санкции, российские нефть и нефтепродукты, которые попадают в Европу через третьи страны, остаются необходимы для поддержания стабильности на рынке", - сказал собеседник агентства. Сокращение поставок в Европу полностью компенсировано закупками российской нефти в Азии, начиная с Китая и Индии, констатировал он.

Комментируя итоги Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), прошедшей в конце года в Дубае, Флорос отметил, что впервые было признано, что переход на неископаемое топливо сложный, долгий и дорогостоящий процесс. "Стало очевидно, что спрос на ископаемое топливо в ближайшие годы не снизится, особенно будет востребован природный газ, будучи наиболее "чистым" ископаемым", - заключил эксперт.