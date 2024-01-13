В Брянской области в 2023 году собрали более 700 тыс. кг семян мака для фармсырья

Губернатор Александр Богомаз отметил, что регион стал пилотной площадкой для масштабного проекта по выращиванию опийного мака, основная цель - провести импортозамещение на рынке наркотических обезболивающих лекарственных препаратов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Аграрии Брянской области собрали более 700 тыс. кг семян пищевого мака за 2023 год в Брянской области, что помогло решить в РФ проблему производства сырья для обезболивающих препаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"В России была проблема, когда полностью покупали мак в Чехии. Два года назад Минпромторг выбрал нашу область для реализации масштабного инвестиционного проекта по выращиванию мака. Мы его реализовали с помощью наших ученых и инвестора - Московского эндокринного завода. В 2023 году засеяно 2 тыс. га мака, произведено более 700 тыс. кг. Мы решили две проблемы, первая - это начали обеспечивать пищевую промышленность в рамках импортозамещения, вторая - отработали собственные отечественные технологии получения морфина, тебаина, кодеина и сейчас вошли в стадию строительно-монтажных работ производства данных субстанций. Ориентировочно окончание и первые партии собственных АФС (активная фармацевтическая субстанция) - IV квартал 2026 года", - рассказал глава региона.

В 2022 году Брянская область стала пилотной площадкой для масштабного проекта по выращиванию опийного мака, основная цель - провести импортозамещение на рынке наркотических обезболивающих лекарственных препаратов. Селекционеры создают отечественные сорта опийного мака двойного назначения: для АФС и пищевой промышленности. Первые 500 га мака засеяли в 2022 году, собрали 98 тонн.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.