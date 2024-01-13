Аграрии Приамурья перевыполнили в 2023 году план по экспорту продукции АПК на 80%

Экспорт зерновых культур по сравнению с 2022 годом вырос в 11 раз

ТАСС, 13 января. Фермеры Амурской области перевыполнили план по экспорту продукции агропромышленного комплекса на 80% в 2023 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Прошлый год побил все предшествующие рекорды по экспортным поставкам продукции агропромышленного комплекса. Минсельхозом РФ в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" на 2023 год до Амурской области был доведен показатель в сумме 137,7 млн долларов (в сопоставимых ценах). Аграрии региона не только выполнили план", - сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что показатель равен 180%.

Экспорт зерновых культур по сравнению с 2022 годом вырос в 11 раз. Экспорт сои увеличился в 1,8 раза, соевого масла - на 27%.

География поставок из Приамурья расширилась. Продукция АПК экспортируется в 15 стран. Основным партнером остается Китай, на долю которого приходится до 96% экспортных поставок. "Как и ранее, основным экспортным товаром остается соя", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.