Wildberries уточняет размер ущерба от пожара на складе в Петербурге

Остальные склады компании работают в штатном режиме

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries уточняет размер ущерба, причиненного пожаром на складе компании в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы Wildberries.

"Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Ущерб будет покрыт, его размер уточняется. Остальные склады компании работают в штатном режиме, ближайшие поставки в Шушары перенаправлены на другие склады", - говорится в сообщении.

Договоры с исполнителями на складах не будут расторгнуты - они смогут продолжить сотрудничество с компанией. Помимо этого, Wildberries повторит заказы покупателей в случае наличия товаров на маркетплейсе, а если аналоги поврежденных товаров будут отсутствовать, покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы.