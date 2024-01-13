На Хайнане открыли новый международный маршрут для круизных лайнеров

По информации газеты "Санья жибао", Mengxiang принадлежит гонконгской компании Chengcheng Cruise

ХАЙКОУ /Китай/, 13 января. /ТАСС/. Новый маршрут для путешествий на круизном лайнере запущен из Саньи (южная провинция Хайнань) до Хюэ. Об этом сообщает газета "Санья жибао".

С 14 января, указывает издание, остров Фэнхуан в районе Санья официально стал портом приписки круизного лайнера Mengxiang, который принадлежит гонконгской компании Chengcheng Cruise. Это судно имеет общий тоннаж в 77,4 тыс. тонн. На нем 15 палуб и свыше 1 тыс. номеров, которые способны вместить более 2,2 тыс. пассажиров. На текущий момент это самый большой приписанный к хайнаньскому порту круизный лайнер.

До 1 марта туристам предлагается на выбор несколько маршрутов. Они включают в себя путешествия по морю из Санья до Гонконга и вьетнамских городов Хюэ и Нячанг. Цены на билеты варьируются в зависимости от пакета - от 19,9 тыс. юаней ($267) до 16,8 тыс. юаней ($2,3 тыс.) с человека.

Генеральный менеджер компании Chengcheng Cruise Лю Бо указал на то, что запуск всех этих новых маршрутов позволит повысить туристический потенциал провинции Хайнань и предоставить путешественникам со всего мира дополнительные возможности для отдыха. По его мнению, налаживание взаимодействия между туристической, портовой и логистической отраслями поможет сделать Санья известным местом для международных круизных туров.

Согласно официальным данным местной таможни, с 25 сентября 2023 года, когда в Санья возобновились международные круизные туры, порт города принял в общей сложности 24 круизных лайнера, а пассажиропоток составил 72 тыс. человек. Также благодаря оптимизации системы оформления документов пропускная способность на таможне для отбывающих пассажиров выросла с 832 до 1,6 тыс. человек в час, пишет издание.

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.