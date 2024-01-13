Крупнейший в мире однопоточный НПЗ в Нигерии выдал первые продукты нефтепереработки

Dangote Petroleum Refinery сообщила, что приступила к выпуску дизельного топлива и авиационного керосина

ХАРАРЕ, 13 января. /ТАСС/. Крупнейший в мире однопоточный НПЗ, сооруженный в Нигерии, выдал первую партию продуктов нефтепереработки. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией-владельцем НПЗ Dangote Petroleum Refinery в Х (ранее Twitter).

"Dangote Petroleum Refinery приступила к выпуску дизельного топлива и авиационного керосина, - отмечается в пресс-релизе. - Альхаджи Алико Данготе (основатель и владелец промышленного конгломерата Dangote Group - прим. ТАСС) выражает благодарность президенту Бола Ахмеду Тинубу за поддержку в реализации проекта, а также Nigerian National Petroleum Company Limited, Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC), Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority (NMDPRA) и всем нигерийцам, оказывавшим содействие в осуществлении этой исторической задачи".

НПЗ, расположенный в экономической столице Нигерии - Лагосе, рассчитан на переработку 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Прежде всего, речь идет об авиационном керосине и дизельном топливе.

Нигерия - крупнейший в Африке производитель нефти (1,3 млн б/с). Однако до недавнего времени значительная часть нефтепродуктов импортировалась в страну из-за того, что имеющиеся НПЗ простаивали из-за ремонта. Данготе - богатейший в Нигерии предприниматель, до недавнего времени занятый в основном производством цемента. Несколько лет назад он принял решение инвестировать значительные средства в строительство НПЗ, которое удовлетворит основные потребности Нигерии в нефтепродуктах. Было возведено предприятие с единой установкой, выполняющей все операции по крекингу, дистилляции и очистке нефти стоимостью около $19 млрд.