Киев договорился с Кишиневом о снижении тарифов за транзит агропродукции почти на треть

Министерство интеграции Украины также сообщило, что в силу вступило соглашение с Молдавией о строительстве пограничного перехода через реку Днестр на государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Тариф за транзит украинской аграрной продукции по территории Молдавии будет снижен в 2024 году на 27%. Об этом сообщило Министерство интеграции Украины.

"По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27% на действующие тарифы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается также, что в силу вступило соглашение между правительствами Украины и Молдавии о строительстве пограничного перехода через реку Днестр на государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

21 декабря заместитель директора департамента коммерческой работы компании "Укржелдорога" Валерий Ткачев сообщал, что скидки на транзит товаров с Украины через Молдавию продлены на 2024 год. Ткачев обратился тогда к украинским грузоотправителям с призывом максимально везти грузы через территорию Молдавии.

14 июля компания "Железная дорога Молдовы" согласовала предоставление скидки 27% на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории Молдавии в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.