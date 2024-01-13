Qarmet сообщила об увеличении производства металлургии на 13%

Однако компания снизит добычу угля на 2%, отметил генеральный директор предприятия Вадим Басин

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Казахстанская компания Qarmet - бывшее металлургическое предприятие "Арселормиттал Темиртау" - в 2024 году увеличит производство металлургии на 13%, но на 2% снизит добычу угля. Об этом сообщил генеральный директор компании Вадим Басин на стратегической сессии Qarmet, открывшейся в Темиртау.

"Ожидаем повышения производства металлургии на 13% - до 3,3 млн тонн, производства железорудного концентрата на 10% - до 2,5 млн тонн, однако принимаем снижение объемов добычи угля на 2%", - приводит пресс-служба слова Басина. Глава компании отметил, что в 2023 году "компания передавалась с критически отрицательными показателями производства, мы должны выйти на положительный результат".

В декабре 2023 года власти Казахстана после покупки госфондом прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation акций металлургического предприятия "Арселормиттал Темиртау" дали компании новое название Qarmet. Новым инвестором предприятия стал казахстанский предприниматель, председатель совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрей Лаврентьев. Сумма сделки составила $286 млн. "Арселормиттал Темиртау" являлся крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана и входил в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал".

В конце октября 2023 года на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде произошла авария, в результате которой погибли 46 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил тогда правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау".