Беспилотный робот-доставщик "Черепаха" подвозит мины расчетам в зоне СВО в ЛНР

Гендиректор предприятия-стартапа Argo Константин Багдасаров отметил, что "Черепаха" также может возить боеприпасы, провизию и различные материалы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские военные в Луганской Народной Республике применяют для доставки мин, других боеприпасов и грузов беспилотный робот-доставщик "Черепаха". Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия-стартапа Argo Константин Багдасаров.

"Одна машина с прошлого года ходит в Луганской Народной Республике. Она возит все - боеприпасы, провизию, различные материалы. Но в основном она специализируется на поставках мин для расчетов", - рассказал он на форуме содействия специальной военной операции "Плечом к плечу".

Согласно сопроводительным материалам на стенде, максимальная полезная нагрузка, которую может перевозить робот, - 1,5 тыс. кг, он бесшумен, так как использует электродвигатель. При работе на литийионных аккумуляторах имеет шестичасовой запас хода. "Благодаря модульности автономное наземное транспортное средство может выполнять несколько задач: логистику, наблюдение, огневую поддержку, спасение, медицинскую эвакуацию, ретрансляцию связи", - говорится в материалах.