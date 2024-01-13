Турпоток в Мурманскую область вырос за новогодние праздники на 6%

Он составляет 93 тыс. человек

МУРМАНСК, 13 января. /ТАСС/. Более 93 тыс. туристов посетило Мурманскую область в новогодние праздники. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Новый рекорд! Свыше 93 000 человек отдохнули в Мурманской области в период новогодних праздников. Это на 6% выше, чем в прошлом году", - сообщил Чибис в Telegram-канале.

По его данным, загрузка гостиниц и туристических комплексов достигала 90%. Более 36 тыс. человек посетили горнолыжные склоны региона. Лидером по принятым туристам в новогодние каникулы остается кластер "Хибины". По экспертной оценке, территорию посетило около 59 тыс. человек, сообщил глава региона.

Как прогнозировала в декабре заместитель председателя Комитета по туризму Мурманской области Ирина Булыгина, турпоток в регион по итогам 2023 года может увеличиться на 11% по сравнению с 2022 годом и составить примерно 600 тыс. туристов. В 2022 Кольское Заполярье посетило 539,4 тыс. человек, в том числе 18,4 тыс. человек - иностранные туристы.