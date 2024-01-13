Правительство Зимбабве распределит 70 тыс. тонн зерна кукурузы среди 2,7 млн нуждающихся

Продовольствие будет направлено в 56 из 60 районов страны, сообщил министр государственной службы, труда и социального обеспечения страны Джулай Мойо

ХАРАРЕ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Зимбабве готовиться распределить свыше 71 тыс. тонн зерна кукурузы среди 2,7 млн жителей страны, испытывающих нехватку продовольствия. Об этом сообщил министр государственной службы, труда и социального обеспечения страны Джулай Мойо. Кукуруза - основа пищевого рациона зимбабвийцев, из ее муки готовится национального блюдо - каша садза.

"Мы сформировали резерв в более чем 71 тыс. тонн зерна кукурузы для раздачи для облегчения положения 2,7 млн человек в период с января по март, когда обычно острее всего ощущается нехватка продовольствия, - цитирует министра агентство New Ziana. - Продовольствие будет направлено в 56 из 60 районов страны, остальные обеспечат международные партнеры - Всемирная продовольственная программа, например".

Среди основных причин нехватки продовольствия в Зимбабве - задержка с приходом сезона дождей, когда осадки могли только нанести вред урожаю, а не увеличить его. Министр опроверг обвинения в том, что продовольствие доставляется лишь сторонникам правящей партии. По его словам, распределение идет на равноправной основе, при этом хороший урожай минувшего сезона позволил обойтись без импорта.