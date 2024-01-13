Новый премьер Франции пообещал направить дополнительно €32 млрд на здравоохранение

Габриэль Атталь отметил, что французские больницы "финансировались в недостаточной мере в течение десятилетий"

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь пообещал, что в течение ближайших пяти лет на развитие системы здравоохранения будет направлено дополнительно €32 млрд.

"Мы продолжим значительные инвестиции в наши больницы и в целом в нашу систему здравоохранения. В ближайшие пять лет €32 млрд будут дополнительно направлены на систему здравоохранения", - сказал Атталь в эфире телеканала BFMTV.

Премьер подчеркнул, что французские больницы "финансировались в недостаточной мере в течение десятилетий". При этом он назвал врачей "национальным достоянием".

Как указывается в коммюнике Федерации больниц Франции, в 2023 году общие расходы на здравоохранение составили более €244 млрд. При этом непосредственно на финансирование медицинских учреждений было направлено около €100 млрд.