В Якутии планируют создать инвестиционную площадку для развития туризма

Работы выполнят за счет трансфертов из федерального бюджета

ЯКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Инвестиционная площадка по развитию туризма будет создана на базе территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Об этом сообщил ТАСС директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) "Якутия" Дмитрий Борисов.

"В планах 2024-2025 годов - создание инвестиционной площадки "Участок туристическая" ТОР "Якутия" за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. На площадке планируются мероприятия по благоустройству: проведение электроэнергии, водоснабжения, строительство подъездных путей, внутриплощадочных дорог", - сказал он.

По словам Борисова, в 2023 году КРДВ заключила соглашения с компаниями "Сахатур" (создание туристического комплекса в селе Старая Табага на территории Якутска), "Афалин" (развитие природного комплекса семейного отдыха "Ил Эйгэ"), "Алгыс-тур" (создание зоны отдыха на реке Камалас-Юряге в рамках туристического комплекса "Долина Куорээйи").

Директор КРДВ добавил, что за счет трансфертов из федерального бюджета ведется работа по созданию инвестиционной площадки "Промышленная" в микрорайоне Кангалассы. На площади 4,27 га предусмотрены участки под размещение инвестиционных проектов площадью от 1,6 тыс. до 3 тыс. кв. м. "Все участки будут подключены к электроснабжению, обеспечены водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, системой пожарной безопасности", - отметил собеседник агентства.

В начале 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" и переименовании в ТОР "Якутия". После принятия документа режим ТОР вышел за пределы Якутска и распространился на территории городского округа Жатай и поселка Нижний Бестях.