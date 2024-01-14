В Астраханской области урожай овощебахчевых и картофеля вырос на 9% за год

В частности, урожай овощных культур вырос на 10% при объеме 1,7 млн тонн

АСТРАХАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Астраханские аграрии собрали в 2023 году 2,5 млн тонн урожая овощебахчевой продукции и картофеля, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 9%. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"Отрасль растениеводства в агропромышленном комплексе является ключевой и продолжает динамично развиваться. По итогам 2023 года объем производства овощебахчевой продукции и картофеля во всех категориях хозяйств увеличился на 9% (при плане 5%) и составил 2,5 млн тонн", - сказал Пашаев.

Он уточнил, что, в частности, урожай овощных культур вырос на 10% при объеме 1,7 млн тонн. Это позволило региону по данному показателю занять первое место в России. Сбор картофеля по сравнению с прошлым годом вырос на 12% при объеме до 463 тыс. тонн. Урожай бахчевых культур остался на уровне прошлого года и составил около 280 тыс. тонн.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.