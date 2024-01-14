В Калининградской области объемы промпроизводства вырастут в 2024 году

Индекс промышленного производства в регионе на этот период прогнозируется на уровне от 106,8% до 114,2%

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Объемы промышленного производства в Калининградской области после снижения на фоне санкций и ограничения на сухопутный транзит грузов в регион со стороны Литвы в период 2024-2026 годов вернутся к докризисным показателям. Индекс промышленного производства в регионе на этот период прогнозируется на уровне от 106,8% до 114,2%, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.

Санкции и введение Литвой ограничения на сухопутный транзит грузов в Калининградскую область привели к одному из самых серьезных в стране снижению показателей в промышленности. Так, индекс промпроизводства за период с января по ноябрь 2023 года составил 92,3%, в 2022 году он составлял 82,4%.

"На 2024-2026 годы индекс промышленного производства прогнозируется в интервале от 106,8% до 114,2%", - сообщили в министерстве.

Таким образом, впервые с 2022 года индекс промышленного производства в регионе продемонстрирует рост и вернется к докризисным показателям. Сделать это планируется за счет поддержки действующих предприятий и запуска новых инвестпроектов.

"В среднесрочной перспективе в сфере обрабатывающих производств планируются к реализации свыше 100 проектов: начиная от небольших проектов по модернизации производства, до строительства крупных заводов в электротехнической промышленности, автомобилестроении и пищевой переработке", - сказал представитель министерства.

На 2024 год в области запланировано завершение нескольких крупных проектов частными инвесторами. В частности, один из крупнейших в России производителей замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, курицы, сыра моцарелла, спринг-роллов и панировочных сухарей, группа компаний "Атлантис", в начале 2024 года планирует ввести в эксплуатацию завод по выпуску сыров, молочных коктейлей и мороженого для сетей быстрого питания мощностью до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Автомобильный холдинг "Автотор" в 2024 году планирует завершение строительства нового комплекса окраски на 120 тыс. кузовов и нескольких заводов по производству комплектующих для электромобилей. В 2025 году в области планируется ввод в эксплуатацию первого в России завода накопителей энергии с проектной мощностью 4 ГВтч в год (общая емкость выпускаемых устройств).

О санкциях

В 2022 году Евросоюз ввел против РФ санкции, которые, в том числе касались перевозок. В соответствии с ограничениями возить между основной территорией России и Калининградской областью через Литву можно только товары, не попавшие в санкционные списки. Железной дорогой товары можно перевозить только по установленным квотам.