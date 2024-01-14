Кроме того, компания с 15 января начнет выплачивать первые компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара

ТАСС, 14 января. Онлайн-ретейлер Wildberries откроет в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр, который позволит снизить нагрузку с действующих площадей после пожара на складе в Шушарах. Кроме того, компания с 15 января начнет выплачивать первые компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара, говорится в сообщении пресс-службы Wildberries в Telegram-канале.

"В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге. Это поможет быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара. Новый центр поможет снизить нагрузку на действующий склад "Уткина заводь", а товары с него будут переправлены на другие склады для сортировки и доставки покупателям", - говорится в сообщении.

О точной дате открытия и адресе центра компания сообщит дополнительно. Кроме того, онлайн-ретейлер уже в понедельник выплатит первые компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара.

"Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января", - сообщает пресс-служба компании. Для установления точной суммы компенсации будут проверены данные электронных учетных систем и проведен осмотр склада после допуска МЧС.