В России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В Центре развития перспективных технологий отметили, что пилотный проект не повлияет на стоимость товаров этой категории

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии стартует в России 15 января, пилотный проект пройдет по 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано ранее в январе.

В ходе эксперимента будет отработана маркировка средств для макияжа и ухода за кожей (включая средства против загара и для загара, для маникюра или педикюра), средств для волос, средств для гигиены полости рта и зубов, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств.

Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки "Честный знак"). Координацию и мониторинг работы участников оборота продукции, которая участвует в пилотном проекте, будет осуществлять Минпромторг РФ.

Производители косметических средств и бытовой химии, импортеры, организации оптовой и розничной торговли (а также операторы электронного документооборота и операторы фискальных данных) будут принимать участие в эксперименте на добровольной основе.

Среди целей эксперимента - тестирование возможностей использования технологии маркировки выбранных товаров, а также определение оптимальных способов маркировки средствами идентификации отдельных видов косметики и бытовой химии.

Об эксперименте

В ЦРПТ отметили высокую вовлеченность отрасли в эксперимент. "В рабочую группу пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии вошло 90 участников оборота, среди которых производители, импортеры, розничное звено, маркетплейсы, профильные ассоциации", - сообщила руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова, слова которой приводятся в сообщении центра.

Кроме того, по словам Михайловой, уже 35 производителей выразили готовность проводить на своих площадках эксперименты по нанесению кодов маркировки в тестовом режиме на различную продукцию.

"Пилотный проект не повлияет на стоимость косметики и бытовой химии, так как участие в эксперименте для производителей будет добровольным и бесплатным: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будет предоставлено им безвозмездно", - указывает ЦРПТ.