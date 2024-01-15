В РФ заработала маркировка пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках

Теперь магазины, продающие такие напитки в розлив из кег, должны передавать в систему маркировки данные об их подключении к оборудованию для розлива и продаж с помощью контрольно-кассовой техники

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. В России заработала обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках и других типах потребительской упаковки. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков внедряется поэтапно. С 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация бизнеса в "Честном знаке", с 1 апреля стартовала маркировка продукции в кегах. В отношении напитков, упакованных в стеклянную или полимерную упаковку, маркировка введена с 1 октября, а напитков в алюминиевой банке и в иных видах потребительской упаковки - с 15 января 2024 года.

Кроме того, с 15 января 2024 года розничные магазины и другие предприятия, которые продают пиво и слабоалкогольные напитки в розлив из кег, должны передавать в систему маркировки данные об их подключении к оборудованию для розлива и продаж с помощью контрольно-кассовой техники.

Как сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), в государственной системе маркировки зарегистрировались свыше 54,5 тыс. розничных участников оборота, которые в том числе продают пиво на розлив. "Представители данного сегмента заявили о своей готовности к новому этапу маркировки пивной продукции", - рассказали в ЦРПТ.

"Уже сейчас мы фиксируем прирост легального производства пива и слабоалкогольных напитков на 20,8%, который также зафиксировал Росстат, а с введением инструментов прослеживаемости при розничных продажах, которые запускаются 15 января и 1 июня 2024 года, ожидаем увидеть аналогичный результат и во всей товаропроводящей цепи", - прокомментировал руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

О маркировке

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

Также проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции.