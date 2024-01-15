Wildberries продолжает поиски 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Компания ранее сообщала, что 49 сотрудников склада не вышли на связь

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает разыскивать 16 человек, работавших на складе 13 января. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что 49 сотрудников сгоревшего в Шушарах склада не вышли на связь, представители компании остаются на связи с их близкими.

Пожар на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел 13 января. В сообщении пресс-службы Wildberries отмечается, что в 07:20 мск в тот день на складе находились 1,2 тыс. человек. Данные о пострадавших не поступали. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).