Исследование показало, что россияне стали реже искать в сети способы уклонения от долгов

Количество запросов "Как не платить займ" в 2023 году относительно 2022 года снизилось на 29,5%, со 158,3 тыс. до 111,6 тыс., говорится в материалах онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне в 2023 году реже, чем в 2022 году запрашивали в интернете информацию о реструктуризации финансовых обязательств в банках и микрофинансовых организациях (МФО), а также способах уклонения от их обслуживания. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), материал есть в распоряжении ТАСС.

Так, согласно исследованию Moneyman, количество запросов "Как не платить займ" в 2023 году относительно 2022 года снизилось на 29,5% (со 158,3 тыс. до 111,6 тыс.). "Как не платить МФО" - на 39,7% (с 26,7 тыс. до 16,1 тыс.). Количество запросов "Как не платить кредит" снизилось на 33% (с 1,63 млн до 1,09 млн). "Как не платить банку" - на 16,5% (с 559 тыс. до 467 тыс.).

На 26,6% снизилось количество запросов "Реструктуризация займа" (с 22,08 тыс. до 16,2 тыс.). На 42% снизилось количество запросов "Реструктуризация кредита" (с 417,2 тыс. до 239,9 тыс.).

Одной из причин сокращения подобных запросов аналитики называют повышение финансовой грамотности населения в целом. "После экономических потрясений 2022 года в 2023 году граждане проявили больший интерес к тому, как правильно управлять своими финансами, чтобы не допустить проблемных ситуаций, то есть здесь можно говорить о повышении финансовой грамотности населения в целом", - говорится в материалах. Аналитики Moneyman считают, что вклад внесла и общая стабилизация экономики в 2023 году после вызовов 2022 года.

"Также стоит отметить, что в 2023 году на фоне собственных рисков и регулирования финансового сектора банки и МФО пересмотрели скоринговую политику в сторону ужесточения, сосредоточившись на работе с качественной клиентской базой и наиболее платежеспособными заемщиками", - добавляет генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

В ходе исследования Moneyman при помощи сервиса Яндекс.Wordstat проанализировал соответствующие запросы в поисковой системе Яндекс за 2022 и 2023 годы.