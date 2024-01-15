Эксперты считают, что в РФ рынок новых легковых авто может вырасти в 2024 году

Согласно прогнозам, рынок увеличится до 1,2-1,4 млн штук, что составит от 13 до 32%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский рынок легковых автомобилей может вырасти до 1,2-1,4 млн штук - примерно на 13-32%, считают опрошенные ТАСС эксперты.

К главным факторам, которые могут привести к таким результатам, эксперты отнесли перезапуск локальных производственных площадок, снижение ключевой ставки и, соответственно, ставок по автокредитам, а также стабильность курса.

Рынок новых автомобилей в России в 2023 году показал рост относительно более слабого 2022 года. Так, по данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых машин за 2023 год выросли почти на 70%, достигнув 1,059 млн единиц. Почти аналогичные результаты привел и Минпромторг РФ: по подсчетам министерства, в РФ было продано 1,056 млн легковых автомобилей, что на 62% больше, чем в 2022 году. При этом продажи новых автомобилей всех сегментов превысили 1,3 млн штук.

Большинство озвученных прогнозов предполагает сохранение динамики роста продаж автомобилей и в наступившем 2024 году. В Ассоциации европейского бизнеса, например, ожидают, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России могут вырасти в 2024 году на 15%, до 1,3 млн штук. Базовый прогноз "Автостата" предполагает рост продаж только легковых машин на 18%, до 1,25 млн, а согласно оптимистичному прогнозу - на 32% (до 1,4 млн).

Картина авторынка

В течение первых двух месяцев 2024 года дилеры прогнозируют сохранение стабильного уровня интереса покупателей, рассказал ТАСС директор розничных продаж автомобильной группы "Авилон" Илья Петров. Говоря о вероятных объемах рынка в целом, он отметил, что в текущих условиях "можно ожидать 1,25-1,4 млн проданных автомобилей по итогам 2024 года".

Аналогичного прогноза придерживаются и в группе компаний "Автоспеццентр": как отметил генеральный директор Андрей Терлюкевич, продажи автомобилей в 2024 году продолжат расти - потенциал у рынка есть. "Мой прогноз - 1,2-1,4 млн (легковые и LCV) по итогам 2024 при сохранении статус-кво", - поделился своим мнением эксперт. Генеральный директор группы компаний "Автодом" Андрей Ольховский видит рынок чуть более скромным - 1,2-1,25 млн штук. Однако "с датой, когда Банк России примет решение опускать ключевую ставку, будут меняться и объемы продаж", подчеркнул он.

Гораздо более оптимистичный прогноз сделал директор по продукту сервиса "Авто.ру" Вячеслав Никонов. По его словам, в новом году китайские бренды продолжат расширять свое присутствие в России и вести дальнейшее развитие дилерской сети. Также планируется вновь запустить производство на некоторых заводах, отметил эксперт, однако четкая картина того, какие именно бренды придут на смену европейским и корейским, пока не ясна.

"Рост на 10-15% можно считать базовым сценарием. Перезапуск локальных производственных площадок и снижение ставок по автокредитам могут привести к увеличению продаж до 1,5 млн новых автомобилей", - считает Никонов.

О том, что ключевая ставка оказывает сильное влияние на продажи автомобилей, напомнил член совета директоров ГК "Петровский" Вячеслав Жигалов, добавив: чем скорее она начнет снижаться, тем более позитивные прогнозы можно строить. Тем не менее эксперт ожидает, что при стабильной экономической ситуации в этом году можно рассчитывать на показатели рынка в 1,2-1,3 млн авто.

Негативные факторы для рынка

Однако не все эксперты надеются на улучшение ситуации на автомобильном рынке в 2024 году - наоборот, она будет хуже, чем в 2023 году, считает обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.

"Для такого прогноза есть несколько причин. В 2023 году реализовался отложенный спрос, который копился в течение нескольких лет. В 2019 году причиной низкого спроса стал рост цен на автомобили, вызванный дефицитом моделей некитайских брендов. В 2020 году высокие цены были связаны с пандемийными ограничениями, а в 2022 году - с событиями на Украине. В 2024 году фактор отложенного спроса уже не будет оказывать такого сильного влияния на продажи, как в 2023 году", - объяснил он.

В наступивший год дилеры входят с большими запасами машин на складах. В декабре 2023 года об этом также сообщало издание РБК со ссылкой на исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, который говорил, что около 175 тыс. нераспроданных китайских автомобилей скопилось у автодилеров и дистрибьютеров.

"В ноябре - декабре 2023 года практически все крупные зарубежные бренды предлагали прямые скидки - без оформления трейд-ина и кредита. Для некоторых моделей прямые скидки достигали 500 тыс. рублей. С дилерами, которые не предлагали скидок, можно было на месте договориться о снижении стоимости автомобиля на 100-200 тыс. рублей", - констатирует Арбузов. В I квартале 2024 года для поддержания спроса дилеры будут со скидками распродавать автомобили 2022 и 2023 годов выпуска, скопившееся на складах, уверен он.

Цены не будут снижены

В чем эксперты единогласны - так это в том, что предпосылок к снижению цен на автомобили пока нет.

Скорее более реалистичным сценарием будут дальнейшие предложения дилеров по программам поддержки и финансовых инструментов для клиентов, отмечает Терлюкевич. А по мнению Петрова из "Авилона", есть вероятность, что рост цен в наступившем году продолжится. "Но резких и существенных изменений пока не предвидится. В течение года стоимость новых автомобилей может расти в пределах 3% каждые 3 месяца", - прогнозирует он.

Китайское укрепление и параллельный импорт

Еще один тренд развития российского авторынка, который отмечают аналитики, - это дальнейшее укрепление позиций китайских брендов. Как отметил Арбузов, по результатам 2023 года количество автомобилей из КНР превысило половину всех проданных в России машин, в 2024 году их доля будет только расти. Однако, по его мнению, "потенциал к устойчивому росту сохранили только два крупных игрока - Geely и Haval", а у самого популярного в РФ китайского бренда Chery (а также его "дочек") в IV квартале 2023 года наметился застой, который может перерасти в спад продаж.

Тем не менее со стороны китайского автопрома далеко не все марки "пришли" в Россию и еще не все из пришедших развернулись на полную мощность, считает Жигалов из "Петровского". По прогнозу "Авилона", например, доля китайских брендов в 2024 году может достичь 60-65%. Показатели при этом зависят от планов автопроизводителей по поставкам и выводу новых моделей и обновленных версий на рынок, а также от объемов параллельного импорта. Но, как отмечает Никонов из "Авто. ру", схема ввоза автомобилей по альтернативным каналам перестала быть привлекательной с октября 2023 года, "поэтому спектр брендов в этом году будет расширяться не так экспоненциально".

Вместе с тем, как и другие эксперты, он ожидает большое число премьер от китайских автомобильных компаний, поскольку цикл обновления продукции у них очень высокий. "По сравнению с уровнем 2023 года объемы поставок автомобилей по данной схеме на рынок в целом вероятнее всего будут ниже. При этом отмечу, что спрос клиентов на параллельный импорт сохраняется", - подчеркнул Петров. В самом "Авилоне", в частности, ожидается появление новинок по брендам Volkswagen и BMW.