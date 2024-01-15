ТОР "Якутия" планируют расширить на территорию двух районов

Как уточнил директор "КРДВ Якутия" Дмитрий Борисов, прорабатывается проект производства гелия компанией "Гелий 24 Якутия"

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Территорию опережающего развития (ТОР) "Якутия" планируют расширить за счет включения Ленского и Мирнинского районов, где реализуются крупные промышленные проекты. Об этом сообщил ТАСС директор "КРДВ Якутия" Дмитрий Борисов.

"В 2024 году планируется подготовка заявок на расширение границ ТОР на Ленский и Мирнинский районы. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) оказала полное сопровождение заявки инвестора масштабного проекта "Новоленская ТЭС" для возможности реализации проекта по строительству объекта генерации мощностью до 550 МВт в целях покрытия прогнозируемого спроса на мощности в объединенной энергетической сети Сибири и Дальнего Востока", - сказал Борисов.

Он уточнил, что прорабатывается проект производства гелия компанией "Гелий 24 Якутия" в объеме до 500 тыс. куб. м в год за счет переработки газа на Среднеботуобинском месторождении.

В начале 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" и ее переименовании в ТОР "Якутия". После принятия документа режим ТОР вышел за пределы территории Якутска и распространился на территории городского округа Жатай и поселка Нижний Бестях.