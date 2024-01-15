Работы выполнят в рамках программы инвестиционных квот добычи водных биоресурсов

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Еще пять краболовных судов построят на Восточной верфи в Приморье в рамках программы инвестиционных квот добычи водных биоресурсов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Предприятие заключило новые контракты в рамках второго этапа программы инвестиционных квот на строительство еще пяти судов. На верфи уже приступили к резке и гибке металла для строительства краболова. Судно планируется передать заказчику в 2025 году", - процитировала пресс-служба сообщение регионального Минпромторга.

В ведомстве добавили, что Восточная верфь построила и отдала заказчику четыре судна в рамках первого этапа программы "квоты под киль", строятся еще два.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о втором этапе программы инвестиционных квот добычи водных биоресурсов, цель которой - развитие береговой переработки и создание новых судов рыбопромыслового флота.

В свою очередь глава Приморья Олег Кожемяко предложил проработать инициативу по принципу "Где ловим - там и ремонтируем" на федеральном уровне. Принцип программы заключается в том, чтобы ремонт судов, которые осваивают инвестиционные квоты, проходил исключительно на построивших их заводах.