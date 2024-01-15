В Думу вносят законопроект о полках в магазинах для местных продуктов

Они должны составлять не менее 25% от всего ассортимента торговой точки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР вносят на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает торговые сети продавать в своих магазинах товары того региона, где они расположены. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Закон об основах регулирования торговой деятельности в РФ предлагается дополнить положением, согласно которой сети и гипермаркеты обязаны "в каждом торговом объекте обеспечить наличие товаров, произведенных в границах субъекта Российской Федерации", где расположены эти магазины, в объеме не менее 25% от всего ассортимента. Правила определения доли, согласно инициативе, установит правительство РФ.

"Как и заявляли, вносим на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном введении в сетевых магазинах и гипермаркетах "местных полок", - заявил ТАСС лидер ЛДПР и глава ее думской фракции Леонид Слуцкий. По его словам, появление таких отделов "логистически выгодно", местные товары будут недорогими. "Во-вторых, продукты останутся свежими, возрастет качество питания людей", - считает депутат.

Кроме того, продолжил лидер ЛДПР, введение такого правила повлечет развитие предпринимательства, рабочих мест. "Все эти причины, очень очевидные для людей, не раз услышаны нами в ходе встреч в поездках", - добавил Слуцкий.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что "в последние годы наблюдается тенденция к укрупнению федеральных торговых сетей и прекращению деятельности сетей региональных", но "в отсутствие стимулирующих мер конкуренцию не выдерживают и местные товаропроизводители", а доля местной продукции в торговых объектах субъектов РФ остается незначительной.