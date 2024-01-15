Пассажиропоток хабаровского аэропорта вырос на 17% за 2023 год

Пассажирами внутренних российских рейсов стали свыше 2,1 млн человек

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Хабаровск за 2023 год обслужил 2 млн 264 тыс. пассажиров, сообщили в аэропорту.

"За прошедший год в аэропорту Хабаровск с учетом транзита обслужили 2 млн 264 тыс. пассажиров. Это на 3% выше, чем в допандемийный 2019 год, тогда пассажиропоток воздушной гавани составил 2 млн 195 тыс. человек. В сравнении с 2022 годом пассажиропоток аэропорта вырос на 17%", - говорится в сообщении.

Прошлогодние показатели пассажиропотока аэропорта Хабаровск стали рекордными в его новейшей истории. Выше они были только в 90-х годах прошлого столетия, когда воздушная гавань выполняла функции главного авиационного хаба российского Дальнего Востока. В 1991 году было обслужено 3 млн 854 тыс. пассажиров.

Пассажирами внутренних российских рейсов в 2023 году стали свыше 2,1 млн человек. Наиболее популярными внутренними направлениями стали Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. Международными направлениями воспользовались 140 тыс. пассажиров - востребованными стали рейсы на Пхукет, в Харбин, Бангкок, Пекин и Ташкент.

В прошлом году международный аэропорт Хабаровск стал первым в стране, откуда возобновилось регулярное авиасообщение с Китаем, - впервые после пандемии новый зарубежный перевозчик Hainan Airlines осуществлял полеты в Харбин. Среди знаковых событий 2023 года администрация аэропорта называет также открытие Uzbekistan Airways прямых регулярных рейсов в Ташкент, первые рейсы в Улан-Батор от монгольской Hunnu Air, запуск рейсов "Авроры" в Пекин в рамках зимнего расписания.

Помимо этого, в прошлом году авиакомпания "Аэрофлот" впервые начала выполнение прямых рейсов на Пхукет, в Бангкок и Санкт-Петербург. В Петербург также летала iFly Airlines. Перевозчик реализовал летнюю программу полетов в Сочи и впервые за последние 10 лет связал рейсами Хабаровск и Минеральные Воды. В 2023 году Хабаровск стал первым дальневосточным аэропортом, откуда выполняются рейсы во все субъекты ДФО - пассажирам стал доступен вертолетный рейс авиакомпании "Тайга" партнера - оператора единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" - в село Амурзет Еврейской автономной области.

Грузопоток и планы на 2024 год

Грузопоток в международном аэропорту Хабаровск по итогам 2023 года составил 24,5 тыс. тонн, аэропорт обеспечил выполнение 21 522 взлетно-посадочных операций.

Отмечается, что в этом году продолжится взаимодействие с авиакомпаниями, направленное на развитие программ полетов, а также совершенствование инфраструктуры. В прошлом году были активизированы работы по строительству терминала международных воздушных линий, была увеличена площадь зала прибытия действующего международного терминала. Продолжается работа по улучшению качества обслуживания всех категорий пассажиров.

Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ. Главным оператором по наземной деятельности в аэропорту является АО "Хабаровский аэропорт".