Экспорт зерна через Приморье вырос в 2,5 раза

По словам главы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича, на это повлияли изменения логистических путей, перенаправление потоков экспорта с западных регионов России

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Общий объем экспорта зерна и продуктов его переработки через Приморский край в 2023 году вырос почти в 2,5 раза, до 1,73 млн тонн. Как сообщил ТАСС глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович, на этот процесс повлиял рост перевозок из западных регионов России.

"В 2023 году через приморские фитосанитарные посты на экспорт оформлено 1 млн 731 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Для сравнения - в 2022 году в Приморском крае на экспорт было оформлено 708, 9 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Одной из причин такого серьезного роста стали глобальные изменения логистических путей, перенаправление потоков экспорта с западных регионов России", - рассказал Зданович.

Он отметил, что все больше зерна идет через Приморье из Красноярского края, Иркутской области и других регионов. А часть поставленного в 2023 году зерна - это то, что производители не успели реализовать в 2022 году.

По данным ведомства, только в декабре прошлого года при отправке на экспорт территориальное управление Россельхознадзора проконтролировало 159,7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Через приморские фитосанитарные посты продукция экспортировалась в КНР, Республику Корея, Японию, Индию и КНДР. Управление проконтролировало соответствие партий требованиям стран-импортеров, выданы фитосанитарные сертификаты.