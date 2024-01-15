Авиакомпанию S7 снова оштрафовали за овербукинг

Она отказала пассажирам в перевозке в аэропорту Толмачево

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 оштрафована еще на 30 тыс. рублей за отказ пассажирам в перевозке в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка по фактам отказа пассажирам в перевозке в аэропорту Толмачево. По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, купившим билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна.

11 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала об аналогичном штрафе для S7 за отказ в перевозке семи пассажирам рейсов из Москвы в Читу и Улан-Удэ в июле прошлого года.