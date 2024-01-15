Бизнес в Хабаровском крае заключил в 1,5 раза больше экспортных контрактов в 2023 году

Общий объем экспорта по этим договорам составил $7,4 млн

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Количество экспортных контрактов в Хабаровском крае увеличилось за прошлый год по сравнению с 2022 годом в 1,5 раза. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В 2023 году предприятия края при поддержке регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) заключили в 1,5 раза больше экспортных контрактов по сравнению с предыдущим годом. Общий объем экспорта по ним составил $7,4 млн. Помощь компаниям при выходе на международные рынки оказывается в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении. Всего было заключено 68 договоров.

По словам директора краевого центра поддержки экспорта Михаила Сергиенко, за предыдущий год на одну треть повысилась эффективность использования бюджетных средств. 310 компаниям края было оказано 909 услуг, начиная от консультирования, обучения и подготовки документов до подписания контракта и транспортировки груза.

В прошлом году за границу поставлялась продукция лесной и рыбной отрасли, пищевой и легкой промышленности, машиностроительное оборудование, товары ручной работы, услуги по проектированию и туристические услуги, анимационные фильмы. Экспортировались товары в Австралию, Армению, Белоруссию, Грузию, Индию, Казахстан, Киргизию, Китай, Молдавию, Сингапур, Танзанию, Южную Корею, Японию.

Самой востребованной мерой поддержки у экспортеров края стало содействие в транспортировке, которая предусматривает оплату до 80% стоимости доставки товаров от склада до границы РФ. Сэкономить на этом и поставить товары в Китай, Танзанию и Республику Корея смогли 22 компании. Также компенсировать транспортные и прочие расходы экспортеры смогли, воспользовавшись региональными мерами поддержки, в частности грантом и субсидией "Экспортный кешбэк". Получателями такой поддержки в прошлом году стали 6 компаний края, получив 4 гранта и 4 субсидии. Также краевые экспортеры приняли участие в 14 международных выставках, 6 из которых прошли за рубежом.