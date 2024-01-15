Исследование показало рост трат россиян на досуг в новогодние каникулы в 2024 году

Число покупок в заведениях общепита выросло на 7% по сравнению с 2023 годом, следует из данных аналитического ресурса "Чек индекс"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне в минувшие новогодние выходные больше тратили на семейный досуг и развлечения, чем за аналогичные периоды 2022 года и 2023 года. Из-за холодной погоды люди активно ходили в кафе, рестораны, кинотеатры, свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек индекс", с которыми ознакомился ТАСС.

Аналитический ресурс "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России) проанализировал агрегированную обезличенную информацию о продажах в сетевой и несетевой рознице, сфере услуг за новогодние праздники. Период сравнения - 1-8 января 2022 года, 2023 года и 2024 года.

"В целом прошедшие новогодние каникулы стали временем трат на развлечения и семейный досуг", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Платформа ОФД". Так, число покупок в кафе, ресторанах и заведениях фастфуда в текущем году выросло на 7% по сравнению с 2023 годом и на 10% по сравнению с 2022 годом.

Средний чек посещения заведений общественного питания во время праздников составил 1,05 тыс. рублей, что на 8% выше показателя 2023 года и на 17% выше 2022 года. Оборот вырос на 15% в годовом выражении и на 27% относительно 2022 года.

Число покупок в центрах детских развлечений, семейного досуга и на аттракционах выросло на 31% по сравнению с 2023 годом, но снизилось на 7% по сравнению с новогодними каникулами 2022 года. Средний чек составил 1,602 тыс. рублей (на 9% выше 2023 года и на 13% выше 2022 года), оборот увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом и на 6% по сравнению с 2022 годом.

В свою очередь, количество покупок в кинотеатрах в новогодние выходные 2024 года выросло на 11% по сравнению с прошлым годом и на 10% по сравнению с 2022 годом. Средний чек составил 753 рубля - это на 5% выше, чем в прошлом году, и на 12% выше, чем два года назад. Оборот кинотеатров в исследуемый период, по оценкам экспертов, повысился на 16% по сравнению с 2023 годом и на 22% по сравнению с 2022 годом.

Влияние холодов

С точки зрения трат на АЗС за 1-8 января, число покупок в этом году снизилось на 7% по сравнению с 2023 годом, но выросло на 6% по сравнению с 2022 годом. Средний чек составил 1,149 тыс. рублей - на 8% выше, чем в 2023 году, и на 11% выше, чем в 2022 году. Оборот вырос на 1% по сравнению с 2023 годом и на 17% по сравнению с уровнем 2022 года.

"Эксперты "Чек индекса" компании "Платформа ОФД" отмечают, что в эти новогодние каникулы потребительское поведение оказалось более зависимым от климатических условий", - рассказали ТАСС в компании.

Так, во многом из-за морозной погоды многие граждане меньше выезжали на длинные дистанции и посещали зоны отдыха под открытым небом - россияне предпочитали проводить время в коротких городских поездках, активно ходили в кафе и рестораны, кинотеатры, центры детского и семейного досуга.

Покупки по сегментам

С 1 по 8 января количество покупок в продуктовых магазинах снизилось на 2% по сравнению с прошлым годом, но увеличилось на 4% по сравнению с 2022 годом. Средний чек составил 788 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года и на 13% выше, чем в 2022 году. Оборот увеличился на 6% в годовом выражении и на 17% по сравнению с 2022 годом.

Число покупок электроники и бытовой техники выросло на 10% по сравнению с 2023 годом, но снизилось на 3% по сравнению с 2022 годом. Средний чек составил 10,138 тыс. рублей (на 13% выше 2023 года и на 15% выше 2022 года). Оборот повысился на 23% в годовом выражении и на 12% относительно показателя 2022 года.

"В непродовольственных категориях высокие показатели сегмента электроники и бытовых приборов обеспечили покупки климатической техники", - отметили в компании "Платформа ОФД". В свою очередь, число покупок спорттоваров выросло на 15% в годовом выражении, но снизилось на 2% по сравнению с 2022 годом. Средний чек - 2,572 тыс. рублей (на 9% ниже, чем в 2023 году, но на 5% выше, чем в 2022 году).

Оборот в категории спортивных товаров вырос на 6% в годовом выражении и на 4% по сравнению с уровнем 2022 года. "Спрос на спорттовары оказался выше в связи с низкой базой прошлого года, когда ряд брендов и магазинов объявляли о своем уходе из страны и постепенно переходили в онлайн-каналы продаж", - считают эксперты.

Наконец, количество покупок в салонах красоты и парикмахерских выросло на 3% по сравнению с 2023 годом и на 10% по сравнению с 2022 годом. Средний чек составил 1,624 тыс. рублей - это на 7% выше, чем в 2023 году, и на 12% выше, чем в 2022 году. Оборот вырос на 10% по сравнению с 2023 годом и на 22% по сравнению с 2022 годом.