Перевозки пассажиров на ДВЖД выросли больше чем на 11% за 2023 год

В январе-декабре со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 11,1 млн человек

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) увеличила объем перевозки пассажиров на 11,2% за 2023 год. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Перевозки пассажиров со станций Дальневосточной магистрали увеличились на 11,2% в 2023 году. В январе-декабре со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 11,1 млн человек. Из них в пригородных поездах - более 7 млн человек, что больше на 10,6%, в поездах дальнего следования - более 4 млн человек, больше на 12,3%", - сказали в компании.

Пассажирооборот в прошлом году вырос на 11,8% по сравнению с предыдущим годом и составил более 2,8 млрд пассажиро-километров.

В декабре со станций Дальневосточной магистрали отправилось свыше 835 тыс. человек, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Пассажирооборот в декабре составил 208,8 млн пассажиро-километров, что на 7,6% больше, чем за тот же период 2022 года.