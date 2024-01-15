Финляндия продолжает обслуживание российской части Сайменского канала несмотря на простой

В Офисе комиссара сообщили, что содержание канала будет продолжаться в рамках и в соответствии с государственным договором с РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Финляндия продолжает обслуживание российской части Сайменского канала, в том числе автодороги вдоль него, несмотря на отсутствие судоходства и простой всей инфраструктуры. Об этом ТАСС заявили в Офисе комиссара Сайменского канала.

"В сезоне 2023 года по Сайменскому каналу не было грузового и пассажирского движения, по каналу прошли девять прогулочных катеров. Финляндия продолжила техническое обслуживание автодороги на арендованной территории Сайменского канала, как и в предыдущие годы. Содержание Сайменского канала будет продолжаться в рамках и в соответствии с государственным договором [с Россией]", - сообщил представитель офиса Сеппо Кюккянен.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. С 1968 года Финляндия заключила с СССР соглашение об аренде части канала, проходящей по территории России. Общая протяженность канала составляет 57,3 километра, Финляндии принадлежат 23,3 км, России - 34 км. Ежегодная сумма аренды, выплачиваемая Финляндией, составляет €1,2 миллиона в год. Вся водная артерия и прилегающая автомобильная дорога, в том числе на российской территории, обслуживаются бюджетом Финляндии, сумма расходов не раскрывалась. Соглашение об аренде Сайменского канала является международным договором, одобренным парламентами Финляндии и России. Текущий договор об аренде действует до 2060 года. Министерство транспорта и связи Финляндии заявляло, что санкции ЕС против России в связи с Украиной не препятствуют движению по Сайменскому каналу. При этом с февраля 2022 года страховые компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые по Сайменскому каналу, в результате чего транспортная артерия утратила свое значение.