Транспортный СК возбудил в 2023 году 143 уголовных дела о коррупции в РЖД

Руководитель управления Павел Выменец сообщил, что к уголовной ответственности привлечено 90 сотрудников РЖД

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили 143 уголовных дела о коррупции в отношении сотрудников РЖД за 2023 год. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель управления Павел Выменец.

"В 2023 году нашими следователями возбуждено 143 уголовных дела коррупционной направленности в отношении сотрудников и должностных лиц РЖД, 111 из которых направлено в суд, что больше, чем в прошлом году, на 41 уголовное дело. Всего к уголовной ответственности привлечено 90 сотрудников РЖД", - сказал он.

Выменец добавил, что коррупционные преступления, на которые идут некоторые сотрудники РЖД, достаточно разнообразные: от взяток за составление справок по техническому состоянию локомотивов до общего покровительства по службе.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.