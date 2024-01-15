Министр юстиции Польши назвал причину ликвидации гостелевидения

Telewizja Polska служила инструментом пропаганды предыдущего правительства партии "Право и Справедливость", заявил Адам Боднар

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Польские власти ликвидировали государственную телевещательную компанию Telewizja Polska, поскольку она служила инструментом пропаганды предыдущего правительства партии "Право и Справедливость" (ПиС). С таким утверждением выступил министр юстиции Польши Адам Боднар.

"Мы были вынуждены ликвидировать государственное телевидение. Наибольшей проблемой было покончить с пропагандой, решение [этой задачи] может занять некоторое время. Мы хотим, чтобы TVP (государственный телеканал - прим. ТАСС) представлял хоть, может, и скучную, но нормальную, плюралистическую версию общества. Государственные СМИ никогда не должны быть инструментом партийной пропаганды", - сказал он в интервью европейской версии газеты Politico.

Как подчеркнул чиновник, новые власти стремятся, чтобы на госканале были представлены люди из разных политических сил. Прежнее руководство Telewizja Polska, отмечает Politico, пыталось не допустить к работе на телеканале "новых людей", которые не были выходцами из правящей коалиции.

27 декабря новый министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации государственного телеканала Telewizja Polska, радиостанции Radio Polskie и информационного агентства Polska Agencja Prasowa, что вызвало протесты депутатов ПиС. Сторонники партии в годы ее правления были поставлены на руководящие посты в Telewizja Polska.