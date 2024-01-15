Пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга вырос на 27% в 2023 году

Чаще всего жители вылетали в Ижевск, Владивосток, Махачкалу и Минводы, а также Шарджу, Пхукет, Утапао, Шарм-эш-Шейх, Гоа и Баку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) обслужил за 2023 год более 7,38 млн пассажиров, что является рекордом за всю его историю, сообщили в пресс-службе Кольцово. В 2022 году показатель составлял 5,8 млн пассажиров.

"Международный аэропорт Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") по итогам 2023 года обслужил свыше 7,38 млн пассажиров. Такого результата аэропорт достиг впервые в новейшей истории. Большая часть пассажиров - 5,7 млн человек - путешествовали по внутрироссийским направлениям, остальные - по международным. Всего в 2023 году аэропорт обеспечивал перелеты более чем по 100 маршрутам", - говорится в сообщении.

В 2023 году новым направлением на внутренних линиях стал Петрозаводск, были возобновлены полеты в Нарьян-Мар. На зарубежных направлениях впервые были выполнены рейсы в Матталу (Шри-Ланка) и Караганду (Казахстан), восстановлено авиасообщение с Бангкоком, Тбилиси и Шымкентом (Казахстан). Существенный прирост числа пассажиров на внутрироссийских линиях продемонстрировали рейсы в Ижевск, Владивосток, Махачкалу и Минводы, на зарубежных направлениях - в Шарджу (ОАЭ), Пхукет (Таиланд), Утапао (Таиланд), Шарм-эш-Шейх (Египет), Гоа (Индия) и Баку.

"Наша авиагавань впервые в новейшей истории перешагнула планку в 7 млн пассажиров, мы зафиксировали самый большой суточный пассажиропоток, составивший 31 тыс. человек. И это на фоне продолжающегося санкционного давления на отрасль в целом. Для нас это стало серьезным испытанием на прочность, с которым аэропорт успешно справился", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Кольцово Александра Пастухова.

Наибольший вклад в пассажирские авиаперевозки через аэропорт внесли авиакомпании "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и Red Wings.