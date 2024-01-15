VK направит 60 млн рублей на гранты учреждениям культуры РФ

Прием заявок продлится с 15 января до 22 февраля

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Холдинг VK вложит 60 млн рублей в фонд программы грантов для культурных учреждений в РФ в 2024 году, сообщили ТАСС в компании.

Гранты будут денежные - на создание контента, и цифровые, на продвижение в соцсети "ВКонтакте". Претенденты могут получить из фонда 5 млн рублей деньгами или 1 млн рублей цифровыми деньгами максимум.

На поддержку могут рассчитывать музеи, театры, филармонии, планетарии, выставочные центры, цирки, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ и блогеры, авторы, культурные порталы.

Прием заявок на денежные гранты стартует 15 января, он продлится до 22 февраля. Заявки на цифровые гранты соберут весной. Каждый заявитель может подать до трех проектов.