Кемеровский суд арестовал выплаты по белорусским евробондам на 27 млн рублей

Обеспечительные меры приняли по иску индивидуального предпринимателя Прокудина к Беларусбанку

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области наложил арест в качестве обеспечительных мер на сумму 964,2 тыс. белорусских рублей (26,9 млн российских рублей) по иску индивидуального предпринимателя к Беларусбанку. Как следует из картотеки дел, Минфин Белоруссии перевел денежные средства на банковский счет Беларусбанка для платежного агента Citibank N. A. London Branch, но выплаты истцу не произведены.

"Заявление индивидуального предпринимателя Прокудина Игоря Юрьевича о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся и поступающие от Министерства финансов Республики Беларусь на счет в ОАО "АСБ Беларусбанк" в размере 964 297,78 белорусских рублей", - следует из определения дела.

Как говорится в заявлении, Минфин Белоруссии произвел выплаты купонного дохода по еврооблигациям, "денежные средства зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк" для платежного агента Citibank N. A. London Branch". Однако Прокудину выплаты не произведены.

Изначально кемеровский арбитраж отказал предпринимателю в иске, сославшись на неподсудность, так как Прокудин не находится под санкциями Великобритании. Однако в сентябре 2023 года Седьмой арбитражный апелляционный суд вернул дело на повторное рассмотрение, "поскольку Великобритания является недружественной страной, одного этого факта достаточно для того, чтобы рассмотреть спор на территории Российской Федерации". Следующее заседание по делу назначено на 1 июля 2024 года.

На фоне санкций белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам был обеспечен для платежного агента - Citibank N. A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск провел некоторые расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.

Ранее некоторые российские инвесторы заявляли, что также не могут получить выплаты по евробондам от белорусской стороны. Тогда в Минфине Белоруссии заявили, что разрабатывается механизм для расчета с российскими держателями белорусских еврооблигаций в обход западной инфраструктуры. При этом Национальный расчетный депозитарий может выступить в качестве "одного окна" для российских владельцев белорусских евробондов.