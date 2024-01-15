Оно составило 80,4 млн дал

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Производство водки в России в 2023 году снизилось на 4,3% по сравнению с 2022 годом и составило 80,4 млн дал, производство коньяка - на 0,7%, до 8,8 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Всего за 2023 год производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 191,7 млн дал, что на 3,9% ниже показателя за 2022 год. В том числе производство спиртных напитков с крепостью выше 9% снизилось на 3% и составило 111,9 млн дал.

Производство виноградного вина в 2023 году снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 29,99 млн дал, игристых вин - на 12,7%, до 14,1 млн дал, ликерных вин - на 19,8%, до 876,9 тыс. дал.

Также производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизилось на 87,1%, до 566,6 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 53%, до 37,2 тыс. дал. В то же время производство плодовой продукции выросло на 10,3%, до 11,8 млн дал.

Кроме того, производство ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизилось на 96,1% и составило 26 тыс. дал. В то время как производство ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросло на 1,3%, до 14 млн дал, других спиртных напитков - на 8,5%, до 8,6 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 17,7%, до 22,3 млн дал.