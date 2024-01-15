Кабмин утвердил программу по расширению производства самолетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на возвратной основе можно будет привлечь на эти цели более 280 млрд рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы кабмина, документ также предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей и проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, "включая создание новых материалов и электронной компонентной базы".

Мишустин указал, что за следующие шесть лет в России должно быть построено более 600 "полностью отечественных лайнеров". "Основу парка российских авиакомпаний составят Superjet и флагманские МС-21, эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях. Также широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96-300", - перечислил он.

Как сообщалось на сайте правительства, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

"В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны", - подчеркнул председатель правительства.