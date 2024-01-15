В 2023 году 16 млрд рублей направили на программы льготного автокредитования и лизинга

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что по ним продали 62 тыс. автомобилей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 16 млрд рублей было направлено на программы льготного автокредитования и лизинга в 2023 году, всего по ним было продано 62 тыс. автомобилей. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"На механизмы льготного лизинга и автокредитования государство в прошлом году направило около 16 млрд рублей. Это позволило обеспечить продажи 62 тыс. автомобилей", - сказал Мантуров.

Ранее в Минпромторге РФ заявляли, что около 65 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета на финансирование программы льготного автокредитования в 2024-2026 годах, что позволит дополнительно реализовать более 330 тыс. автомобилей отечественного производства. Кроме того, порядка 31 млрд рублей могут направить на реализацию программы льготного лизинга, что в свою очередь также позволит реализовать еще более 100 тыс. авто.