Мишустин заявил о важности увеличения производства отечественных автомобилей

Премьер-министр попросил вице-премьера Дениса Мантурова доложить о работе по этому направлению

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности наращивания производства отечественных автомобилей, в том числе с использованием площадок ушедших производителей из недружественных стран.

"По поручению главы государства реализуется стратегия развития автомобильной промышленности. Она рассчитана до 2035 года. Перед российским автопромом стоят масштабные задачи. Уже в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуск площадок ушедших иностранных компаний, а также за счет углубления локализации и стимулирования собственных научных и инженерных компетенций, конкурентоспособного производства, ключевых компонентов, узлов автомобилей", - сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он попросил вице-премьера - руководителя Минпромторга Дениса Мантурова проинформировать о работе по этим направлениям. Выслушав доклад, глава кабмина подчеркнул: "Нужно сделать все, для того чтобы российский автопром увеличивал количество произведенных автомобилей, естественно, их эффективность, экологичность".

Отдельно Мишустин подчеркнул важность налаживания производства машин с перспективными силовыми установками. "В первую очередь речь идет об электрических установках, гибридных, водородных. Сейчас спрос на такой транспорт есть", - указал председатель правительства, добавив, что развитие этого транспорта пойдет и на пользу окружающей среде.