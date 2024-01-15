В РФ за первую неделю 2024 года кассовые сборы кино составили 5,8 млрд рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такие показатели в новогодние праздники абсолютным рекордом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кассовые сборы кинопроката в России за первую неделю января составили 5,8 млрд рублей, 95% суммы собрали отечественные фильмы. Такие показатели в новогодние праздники - абсолютный рекорд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"За первую неделю нового года кассовые сборы кинопроката составили 5,8 млрд рублей, 95% из этой суммы - это отечественные фильмы, то есть 5,5 млрд рублей. Больше кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов, это абсолютный рекорд", - сказала она.

Среднесуточные кассовые сборы от продажи билетов составили 724 млн рублей - это на 165,5 млн рублей больше показателей аналогичного периода 2023 года. По словам Голиковой, лидерами проката стали кинокартины "Холоп 2", "Бременские музыканты", "Три богатыря и пуп земли".

"В январе мы ожидаем новые картины, и не только в январе, но и в первом квартале", - уточнила она.