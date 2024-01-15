СМИ: вступление стран Африки в БРИКС знаменует их постепенный отказ от доллара

Генеральный директор финансовой компании AZA Finance Элизабет Росьелло отметила, что для Африки использование доллара в торговле означает, что страны не имеют возможности торговать между собой в местных валютах

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Присоединение Египта, Эфиопии и других государств глобального Юга к БРИКС означает их постепенный отказ от участия в системе мировой торговли, основанной на долларах. Такое мнение высказали эксперты, с которыми побеседовал журнал Jeune Afrique.

Как отмечает генеральный директор кенийской финансовой компании AZA Finance Элизабет Росьелло, для Африки использование доллара в торговле означает, что страны не имеют возможности торговать между собой в местных валютах. Эксперт подчеркнула, что государства Африки ищут новые источники инвестиций в связи с тем, что международные финансовые структуры, такие как Всемирный банк, не уделяют достаточного внимания континенту.

Еще одной причиной, по которой развивающиеся страны присоединяются к БРИКС, стало их стремление получить защиту от политики санкций США, отметил Стив Ханке, профессор прикладной экономики в Университете Джона Хопкинса. Страны глобального Юга видят в объединении противовес мировой финансовой системе, в которой доминируют США, добавил аналитик.

В то же время несколько экспертов отмечают, что расширение БРИКС не приведет к фрагментации мировой экономики. Как считает главный экономист консалтинговой компании Oxford Economics Адам Слейтер, доля новых участников объединения в мировой торговле составляет только 3%. Между тем, по словам бывшего сотрудника Белого дома и Всемирного банка Гарри Бродмана, присоединение к БРИКС имеет скорее политическое и символическое значение, чем экономическое.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили еще шесть стран, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.